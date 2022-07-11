العالمي يزيد الراجحي يحقق الفوز في "باها إيطاليا" ويتصدر الترتيب العام لكأس العالم

وتمكّن البطل العالمي، الراجحي، من تسجيل أسرع الأوقات في جميع المراحل الانتقائية الأربعة، محققاً المركز الأول في الترتيب العام للسائقين لأعلى فئة الـT1 بزمن إجمالي قدره 4:23.01 ساعة بعد اجتيازه مسافة 408.70 كلم على متن سيارة تويتا هايلوكس، وبتحضير من فريق أوفر درايف البلجيكي.