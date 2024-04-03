التطوع في المملكة.. قصة نجاح بأرقام مذهلة

بدورهم عبّر عدد من المتطوّعين عن فرحهم وارتياحهم لتقديم الخدمات التطوعية؛ حيث يرونها واجبًا وطنيًّا أخلاقيًّا، يجسد الانتماء والمسؤولية نحو الوطن ومجتمعه؛ حيث أشاروا إلى أن دور التطوع لا يقتصر على تقديم المساعدة فحسب، بل يُعتبر تجربة مهمة لبناء العلاقات الاجتماعية وزيادة الاستعداد للمشاركة في الحياة العملية من خلال استغلال وقت الفراغ في الأمور ذات الفائدة الشخصية والاجتماعية؛ ما يعزّز التنمية الفردية ويسهم في رفاهية المجتمع بشكل عام.