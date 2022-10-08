بالفيديو.. "بحلس": الدراسات أثبتت دور الحجامة في تخفيف آلام الظهر والرقبة

وعاد البروفيسور "بحلس" بقوله: "المرضى الذين لديهم أمراض التهابية، مثل مرض الروماتيد، ويعملون الحجامة، فقد يكون -إن شاء الله- الأثر طيبًا، لكن لا توجد توصيات واضحة للمرض ذاته أو الأمراض المناعية الأخرى".