بالفيديو.. "بحلس": الدراسات أثبتت دور الحجامة في تخفيف آلام الظهر والرقبة
قال استشاري أمراض الروماتيزم بجامعة الملك عبدالعزيز، البروفيسور سامي بحلس، إن هناك دراسات أظهرت أثر الحجامة الإيجابي على مرضى الروماتيزم بتخفيف آلام الظهر والرقبة، مشيرًا إلى أنهم يستشرفون مستقبل الدراسات بظهور نتائج يستندون إليها لأمراض الروماتيد الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسات العلمية لمؤتمر القصيم الثاني لمستجدات أمراض الروماتيزم المقام بمشاركة عدد من المتحدثين، ما بين أساتذة جامعات واستشاريين من مختلف مناطق السعودية ودول الخليج.
وقال "بحلس": توجد دراسات لمرضى الروماتيزم الذين عملوا الحجامة، وكانت الاستجابة جيدة بالنسبة لآلام الرقبة والظهر. أما بالنسبة لأمراض الروماتيد والذئبة الحمراء فلا توجد دراسات كافية، ولكن توجد دراسات تُبيِّن نمطًا كبيرًا وواضحًا في نزول مؤشرات الالتهاب.
وعاد البروفيسور "بحلس" بقوله: "المرضى الذين لديهم أمراض التهابية، مثل مرض الروماتيد، ويعملون الحجامة، فقد يكون -إن شاء الله- الأثر طيبًا، لكن لا توجد توصيات واضحة للمرض ذاته أو الأمراض المناعية الأخرى".
وختم "سامي بحلس" بقوله: "يجب التنبيه أن يتم عمل الحجامة في مراكز متخصصة تحت إشراف طبي في أماكن مرخصة، وبطريقة معقمة صحيًّا. وقد تحدث مضاعفات جرثومية إذا تمت من غير احترازات صحية".