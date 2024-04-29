"الشريدة": احتضان السعودية المنتدى الاقتصادي العالمي يُجسِّد مكانتها الاستراتيجية وتأثيرها في القرار العالمي

أكد الكاتب الصحفي سلمان الشريدة أهمية انعقاد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، الذي يهتم باقتصاديات العالم؛ وهو ما يعكس المكانة العالمية للمملكة، وما تمثله من ثقل إسلامي كبير، وعمق عربي، ودور استراتيجي واقتصادي مؤثر في القرار العالمي.
ولفت إلى كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي دعا فيها إلى الاهتمام بإقامة وتحقيق اقتصاد عالمي متوازن من خلال التعاون.
وأشار "الشريدة" لـ"سبق" إلى الخطوات الناجحة التي حققتها السعودية في مسارها الاقتصادي، وإنجاز أهداف كثيرة، وتخطِّي العديد من التحديات، حتى باتت من أكثر دول العشرين نموًّا.
كما أشار "الشريدة" إلى ما حققه المنتدى الاقتصادي العالمي من أهداف سياسية من خلال إقامة اجتماعات، وعقد لقاءات سياسية على هامش المنتدى، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الدولي والنمو لمنطقة الشرق الأوسط.
وعد "الشريدة" واحة الإعلام أنها مفهوم جديد للمراكز الإعلامية؛ إذ يقدم خدمات متميزة للصحفيين ووسائل الإعلام العالمية، مع إبراز المنجزات السعودية والمشاريع العملاقة كالدرعية والعلا.
ومن جناح وزارة الرياضة المشارك في "واحة الإعلام" أوضح عبدالله مغرم، مدير إدارة التواصل الدولي في وزارة الرياضة، لـ"سبق" أن الجناح فرصة لإطلاع الزوار على التطور في القطاع الرياضي، كاشفًا عن زيادة في مشاركة المرأة بالرياضة بمقدار 150٪، وزيادة في عدد الاتحادات 300٪.
وأضاف: "ومنذ عام 2018 حتى اليوم نظمنا أكثر من 100 فعالية عالمية، حضرها أكثر من 2.5 مليون؛ وهذا يعكس الحراك الرياضي".
وأردف: "شهد دوري روشن للمحترفين زيادة 25٪ في الحضور الجماهيري، وزيادة في الإيرادات من الرعايات أكثر من 75٪". متمنيًا في ختام تصريحه إلى "سبق" تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات لهذا القطاع المهم.
ويمثل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في جميع الدول، وتبنِّي نموذج جديد للتعاون الدولي، يهدف للسير قدمًا نحو تجاوز الانقسامات، وتحقيق الرخاء المشترك.