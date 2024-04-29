"الشريدة": احتضان السعودية المنتدى الاقتصادي العالمي يُجسِّد مكانتها الاستراتيجية وتأثيرها في القرار العالمي

ومن جناح وزارة الرياضة المشارك في "واحة الإعلام" أوضح عبدالله مغرم، مدير إدارة التواصل الدولي في وزارة الرياضة، لـ"سبق" أن الجناح فرصة لإطلاع الزوار على التطور في القطاع الرياضي، كاشفًا عن زيادة في مشاركة المرأة بالرياضة بمقدار 150٪، وزيادة في عدد الاتحادات 300٪.