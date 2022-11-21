من اليوم.. "فلكية جدة" ترصد بداية عودة "نجوم الجوزاء" للسماء

ومثل كل النجوم، فإن نجوم الجبار (الجوزاء) تشرق مبكرة بحوالي 4 دقائق كل يوم أو حوالي ساعتين مبكرًا كل شهر، فإذا شاهدت نجوم الجبار (الجوزاء) تسطع في الأفق الشرقي عند الساعة 9 مساءً اليوم سوف ترصد في المكان نفسه في السماء عند حوالي 7 مساء بعد شهر من الآن، أو إذا كانت في الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 فجراً غداً سوف ترصد بالأفق الجنوبي عند الساعة 11:30 مساء أواخر ديسمبر.