من اليوم.. "فلكية جدة" ترصد بداية عودة "نجوم الجوزاء" للسماء

بدأت ملاحظة رصد نجوم الجبار أو الجوزاء، اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، بعد غروب الشمس ببضع ساعات، حيث ستظهر فوق الأفق الشرقي عند نحو الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي اعتباراً من أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، وعليه سوف ترصد هذه النجوم من الآن ولعدة أشهر مقبلة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن أبرز جزء في نجوم الجبار (الجوزاء) يسمى "حزام الجبار" عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط مستقيم قصير، وكما يشاهد في الوطن العربي فإن نجوم الجبار (الجوزاء) سوف تكون على جنبها، حيث يشير الحزام باتجاه الاعلى وذلك عند بداية ارتفاعها فوق الأفق الشرقي في هذا الوقت من العام.
وأضاف أبوزاهرة، تضم هذه المجموعة النجمية نجمين لامعين هما: منكب الجوزاء وبرج الجوزاء يتلألآن في اتجاهين متعاكسين من الحزام.
وتابع، مع مرور الليل ودوران الأرض حول محورها سوف يزداد ارتفاع نجوم الجبار (الجوزاء) في السماء وعندما تكون في أعلى نقطة في السماء ستكون باتجاه الأفق الجنوبي ما بعد منتصف الليل.
ومثل كل النجوم، فإن نجوم الجبار (الجوزاء) تشرق مبكرة بحوالي 4 دقائق كل يوم أو حوالي ساعتين مبكرًا كل شهر، فإذا شاهدت نجوم الجبار (الجوزاء) تسطع في الأفق الشرقي عند الساعة 9 مساءً اليوم سوف ترصد في المكان نفسه في السماء عند حوالي 7 مساء بعد شهر من الآن، أو إذا كانت في الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 فجراً غداً سوف ترصد بالأفق الجنوبي عند الساعة 11:30 مساء أواخر ديسمبر.
وأكمل أبوزاهرة، يرجع السبب في هذا الانحراف في موقع نجوم الجبار (الجوزاء) إلى حركة الأرض حول الشمس، فمع حركتنا حول الشمس فان منظورنا نحو النجوم حولنا وعند الساعة نفسها يوميا يتغير، فالنجوم في النصف الشرقي من السماء ترتفع قليلًا إلى الأعلى في حين أن كل النجوم في النصف الغربي تنخفض قليلًا نحو الأفق الغربي.