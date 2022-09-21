بالفيديو.. الأول في مسابقة القرآن: المهمة كانت صعبة وتوفيق الله سبب فوزي بالمسابقة

وعن تفوقه وحصوله على المركز الأول قال السنهوري: لا شك أن التوفيق يأتي من الله عَزَّ وَجَلَّ، ولم أتخيل يوماً أنني أفوز بالمركز الأول لقوة المنافسين في هذه المسابقة التي يشارك فيها نخبة من قراء العالم الإسلامي، إضافة إلى ذلك وجود محكمين دولييّن من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المهمة كانت صعبة والحمد لله بنعمته تتم الصالحات.