بالفيديو.. الأول في مسابقة القرآن: المهمة كانت صعبة وتوفيق الله سبب فوزي بالمسابقة
قال الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول (القراءات) بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القُرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين بلال السيد محمد السنهوري جمهورية مصر العربية وبجائزة قدرها (325000) ريال: إن الشعور بفرحة الفوز في هذه المسابقة الدولية لا يوصف لكونها تقام بالمسجد الحرام وبجوار الكعبة المشرفة والتنافس الشريف مع نخبة من قراء العالم الإسلامي، مشيداً بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم طباعة ونشراً وتعليماً.
جاء ذلك في تصريح بالفيديو وثقته "سبق" خلال تغطيتها للحفل الختامي للمسابقة الدولية والذي أقيم بالمسجد الحرام برعاية خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وبحضور سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة، حيث تم إعلان أسماء الفائزين في المسابقة وتكريمهم.
وأضاف "السنهوري": إن شعور الفرحة كبير وعظيم ولا يمكن أن أصفه بكلمات وتتويجي بلقب جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته في هذه الدورة، بمشاركة قراء الأمة الإسلامية شرف ومنزلة أحمد الله أولاً وآخراً على توفيقه وتيسيره.
وعن تفوقه وحصوله على المركز الأول قال السنهوري: لا شك أن التوفيق يأتي من الله عَزَّ وَجَلَّ، ولم أتخيل يوماً أنني أفوز بالمركز الأول لقوة المنافسين في هذه المسابقة التي يشارك فيها نخبة من قراء العالم الإسلامي، إضافة إلى ذلك وجود محكمين دولييّن من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المهمة كانت صعبة والحمد لله بنعمته تتم الصالحات.
وفي ختام تصريحه رفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على رعايتهما وعنايتهما بالقرآن الكريم وأهله، كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة على تنظيم المسابقة الدولية وإخراجها بأجمل صورة وأبهى حلة، سائلاً الله بأن يحفظ المملكة وشعبها وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وأن يجزيها خير الجزاء على ما تقدم للإسلام والمسلمين.