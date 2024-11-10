أمانة الرياض تطلق هوية واحات الرياض المحدّثة وتوجهاتها المستقبلية

وتتوزع الثمان واحات على أحياء مدينة الرياض، وفق منهجية لتعظيم الأثر والاستفادة من الواحات؛ حيث تبلغ مساحة واحة التحلية أكثر من 11 ألف متر مربع، واحة النخيل ما يزيد على 8 أمتار مربع، واحة التعاون أكثر من 14 ألف متر مربع، واحة طويق 9 آلاف متر مربع، واحة السويدي 17 ألف متر مربع، واحة السويدي أكثر من 13 ألف متر مربع، واحة الملز أكثر من 24 ألف متر مربع، واحة السلي 19 ألف متر مربع.