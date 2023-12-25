مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة "خمسيني" مع انزلاق بالعمود الفقري واحتكاك بعملية متقدمة

وقال د. ضاوي العتيبي استشاري جراحة العمود الفقري والمناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض زار المستشفى بسبب معاناته من آلام حادة أسفل الظهر تمتد نزولاً إلى الرجل اليسرى، وقد حدت هذه الأعراض من حركته ومنعته من ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية، ومضيفاً أن المريض أجريت له عدة فحوصات دقيقة، أبرزها الأشعة السينية X-RAY "ثابتة وحركية"، والأشعة المقطعية CT Scan والرنين مغناطيسي MRI لأسفل الظهر، وأظهرت النتائج أنه يعاني من انزلاق بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى، واحتكاك في الغضروف بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، وبعد دراسة ملف الحالة وتحضير المريض، أخضع لعملية جراحية، تم فيها توسيع القناة العصبية المركزية والطرفية وإزالة الضغط عن الأعصاب، وتثبيت الفقرات ببراغي تحت الفحص بالأشعة، وهذا إجراء يزيد من درجة الأمان، وجرى أيضاً تصحيح الإنزلاق الفقاري لوضعه الطبيعي، بالإضافة إلى وضع دعامة متمددة تعد الأحدث من نوعها، لتصحيح استقامة العمود الفقري.