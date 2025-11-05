استثمار صحي واعد.. "فرع وزارة الصحة بالطائف" يوقع أربع اتفاقيات استراتيجية في ملتقى الصحة العالمي 2025

في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الاستثمار الصحي، وقّع مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف الدكتور سمير بن مشبب الشهراني عددًا من الاتفاقيات النوعية، وذلك خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2025 المقام بالعاصمة الرياض.
حيث أبرم الفرع اتفاقية شراكة مع الدكتورة فوزية آل جارالله، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات الحياة الوطني، لإنشاء مستشفى جديد بمحافظة الطائف خلال الفترة القادمة، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة الخدمات الصحية بالمحافظة وتلبية احتياجات سكانها.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الثقة والتميز العقارية، تهدف إلى إقامة مشروعات صحية متكاملة تقدم خدمات علاجية متطورة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.
وفي مجال السياحة الصحية العلاجية، وُقّعت اتفاقية تعاون مع شركة ليلاس العالمية للاستثمار لإنشاء منتجع صحي وعلاجي متكامل يسهم في تعزيز جودة الحياة وتنشيط السياحة العلاجية بمحافظة الطائف.
كما شهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة نسيج الأعمال، تهدف إلى تطوير الأداء الإداري والتشغيلي وتعزيز العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات والمعايير الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات فرع الوزارة بالطائف.
وأكد الدكتور سمير الشهراني أن هذه الاتفاقيات تأتي انسجامًا مع توجهات وزارة الصحة في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المجال الصحي، وتعزيز الشراكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو نظام صحي فعّال ومستدام