استثمار صحي واعد.. "فرع وزارة الصحة بالطائف" يوقع أربع اتفاقيات استراتيجية في ملتقى الصحة العالمي 2025

في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الاستثمار الصحي، وقّع مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف الدكتور سمير بن مشبب الشهراني عددًا من الاتفاقيات النوعية، وذلك خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2025 المقام بالعاصمة الرياض.