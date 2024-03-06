"كفاءة الإنفاق" توقّع اتفاقية لتوريد منتجات وخدمات مايكروسوفت للجهات الحكومية

وتعمل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع شركاء النجاح في وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة الطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ على تسريع إجراءات شراء الجهات الحكومية من خلال الاتفاقية الإطارية الموقّعة، والتوسع في الشراء الموحد، التي تتضمن توفير منتجات وخدمات مايكروسوفت، وخدمات الدعم الموحد للقطاع العام والتعليمي.