نجح الأطباء في إجراء عملية استئصال ورم دماغي سحائي لمريضة في مستشفى الملك خالد في حائل.
وقد خرجت المريضة بعد إجراء العملية وهي في كامل وعيها، رغم أن هذه العملية تعتبر صعبة، لكنها أجريت في ظلّ توفر الإمكانيات اللازمة وقدرات الفريق الطبي على إجراء مثل هذه العمليات الطبية المعقدة والنوعية.
وقال الدكتور رشيد الطويهر رئيس أقسام الجراحة بمستشفى الملك خالد في حائل: بالفعل حضرت هذه المريضة إلى الطوارئ وكانت تعاني من صداع شديد وعدم اتزان في الحركة مع وجود تشنجات، وبعد الأشعة والكشوفات تبيّن وجود ورم سحائي ضاغط على المخ في أماكن الاتزان والأبصار، وتم عمل اللازم وإجراء العملية الجراحية من خلال الميكروسكوب الجراحي وبدون أي مضاعفات، وخرجت بعد تماثلها للشفاء.
وأضاف: يشهد تجمع حائل الصحي وجميع مكوناته والمراكز التابعة، تطورًا صحيًّا ملحوظًا من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتم افتتاح مركز القدم السكري وهو يعنى بتقديم خدمات جراحية نوعية للمرضى، ويضمّ العديد من الخدمات والخدمات المساندة.