استئصال ورم دماغي سحائي لمريضة في مستشفى الملك خالد في حائل

وقال الدكتور رشيد الطويهر رئيس أقسام الجراحة بمستشفى الملك خالد في حائل: بالفعل حضرت هذه المريضة إلى الطوارئ وكانت تعاني من صداع شديد وعدم اتزان في الحركة مع وجود تشنجات، وبعد الأشعة والكشوفات تبيّن وجود ورم سحائي ضاغط على المخ في أماكن الاتزان والأبصار، وتم عمل اللازم وإجراء العملية الجراحية من خلال الميكروسكوب الجراحي وبدون أي مضاعفات، وخرجت بعد تماثلها للشفاء.