981 كادرًا بشريًّا و610 معدات.. "أمانة جازان" تكثف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية

كثفت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.
وأكدت أمانة منطقة جازان، استعدادها للتعامل مع الحالة وفق خطة الطوارئ التي جرى تطبيقها بمشاركة 26 غرفة طوارئ، و981 كادرًا من الكوادر البشرية، و610 معدات، و187 صهريج نزح، و122 مضخة نزح و301 معدة متنوعة.
وبيّنت الأمانة أن فِرَق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة عالية واستجابة سريعة على مدار الساعة، إضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها خلال فترة الأمطار؛ لسحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.