981 كادرًا بشريًّا و610 معدات.. "أمانة جازان" تكثف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية

وأكدت أمانة منطقة جازان، استعدادها للتعامل مع الحالة وفق خطة الطوارئ التي جرى تطبيقها بمشاركة 26 غرفة طوارئ، و981 كادرًا من الكوادر البشرية، و610 معدات، و187 صهريج نزح، و122 مضخة نزح و301 معدة متنوعة.