النائب العام يلتقي السفير الروسي لدى المملكة

وخلال اللقاء ناقش النائب العام والسفير الروسي العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب وغسل الأموال، وتبادل المعلومات في هذا الصدد.