ضربات أمنية في 3 مناطق.. إحباط تهريب ربع طن مخدرات والإطاحة بـ5 مواطنين

نفّذت الجهات الأمنية ثلاث ضربات أمنية، أسفرت عن منع ترويج كميات من المخدرات والإطاحة بمروجيها.
وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.
وفي ضربة أمنية ثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية و(4) مواطنين بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهم (110) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي العملية الثالثة، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.