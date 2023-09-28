"إثراء" يعرض مبادراته السينمائية الرائدة في "منتدى الأفلام السعودي"

ويقدم إثراء جناحًا خاصًّا في المنتدى، يلقي الضوء على أهم برامج المركز في دعم القطاع السينمائي، وعلى رأسها "برنامج إثراء الأفلام" الذي يدعم صنّاعَ الأفلام المحليين، ويتيح لهم فرصة التقديم ليرووا قصصًا سعودية أصيلة؛ من خلال إنتاج الأفلام والحصول على فرص التمويل المشترك؛ حيث ما زالت فرصة التقديم متاحة للبرنامج الذي يغلق باب التسجيل قريبًا.