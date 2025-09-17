الرمز للعقارات الأكثر حصولًا على جوائز عالمية خلال حفل Arabian Property Awards 2025 وتتأهل للمنافسة العالمية في لندن

حققت شركة الرمز للعقارات إنجازًا جديدًا بفوزها بـ 11 جائزة خلال حفل Arabian Property Awards 2025 التابع لـ International Property Awardsوتعد أكثر الشركات المؤهلة حصولاً على جوائز عالمية، وقد تنوعت الجوائز التي نالتها لتعكس شمولية مشاريعها وتميزها في مختلف فئات التطوير العقاري سواء في القطاع السكني أو التجاري، وقد حصد مشروع "ستون كومبليكس" جائزتين إحداهما بتصنيف خمس نجوم، إضافة إلى تأهله للمنافسة العالمية في لندن.
يمثل هذا الفوز مكانة الشركة كأحد أبرز مطوري المشاريع العقارية في المملكة، حيث يؤكد على التزامها بتقديم مشاريع نوعية تتميز بالجودة العالية، والابتكار، والتصميم، بما يواكب تطلعات السوق السعودي ويعزز حضور المملكة عالميًا.
وتُعد جوائز Arabian Property Awards من الجوائز العالمية في القطاع العقاري، حيث تخضع المشاريع والشركات المرشحة لعملية تقييم دقيقة من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء دوليين.
وبهذا الإنجاز، تواصل شركة الرمز للعقارات دورها في تطوير بيئات سكنية وتجارية متكاملة، وتأكيد قدرتها على المنافسة عالميًا عبر مشاريع مبتكرة تدعم جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة في المملكة.
رسخت شركة الرمز للعقارات مكانتها منذ انطلاقها عام 2016 بتطوير أكثر من 55 مشروعًا متنوعًا شمل أكثر من 8500 وحدة سكنية وتجارية بمسطحات بناء تجاوزت 1.6 مليون متر مربع مما يعكس خبرتها في تلبية احتياجات السوق العقاري وتعزيز المشهد العمراني في المملكة.