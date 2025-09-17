الرمز للعقارات الأكثر حصولًا على جوائز عالمية خلال حفل Arabian Property Awards 2025 وتتأهل للمنافسة العالمية في لندن

حققت شركة الرمز للعقارات إنجازًا جديدًا بفوزها بـ 11 جائزة خلال حفل Arabian Property Awards 2025 التابع لـ International Property Awardsوتعد أكثر الشركات المؤهلة حصولاً على جوائز عالمية، وقد تنوعت الجوائز التي نالتها لتعكس شمولية مشاريعها وتميزها في مختلف فئات التطوير العقاري سواء في القطاع السكني أو التجاري، وقد حصد مشروع "ستون كومبليكس" جائزتين إحداهما بتصنيف خمس نجوم، إضافة إلى تأهله للمنافسة العالمية في لندن.