"معرض جدة للكتاب" يُحلق بالزوار في فضاء "الخيال العلمي" عبر منطقةٍ شبيهةٍ بالمركبة الفضائية

ويشهد معرض جدة للكتاب برنامجاً ثقافياً يقدم ما يفوق الـ100 فعالية التي توزعت بين الجلسات الحوارية، والندوات العلمية، والأمسيات الشعرية، فضلاً عن جلسات "حديث الكتاب" التي تجمع نخبة من المؤلفين والكتّاب مع جمهورهم، وركنا للمؤلف السعودي مشتملاً على قرابة الـ400 عنوان للمؤلفين ذوي النشر الذاتي، وكذلك أجنحة؛ الكتب الصوتية، المكتبة الرقمية، الكتب الصامتة، جلسات ومناطق للقراءة، ومقاهٍ تجمع عشاق الكتب ببعضهم.