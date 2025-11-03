أمير منطقة القصيم يرعى توقيع اتفاقيات شراكة مجتمعية بأكثر من 55 مليون ريال

من جانبه، أشار وزير البلديات والإسكان إلى أن القصيم تشهد نموًّا عمرانيًّا وازدهارًا متواصلًا بفضل تكامل الجهود بين مختلف الجهات، لافتًا النظر إلى أن منطقة القصيم تتميز بتكامل الأداء بين الجهات الحكومية، بفضل جهود سمو أمير منطقة القصيم وأمانة المنطقة وشركائها من القطاع الخاص، وما يُشهد اليوم من اتفاقياتٍ يمثل نموذجًا يُحتذى به لبقية المناطق.