ورقة بحثية .. نمو بنسبة 88% للشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي في السعودية والامارات

إضافةً إلى ذلك، تعمل الاستثمارات الكبيرة، ومنها تخطيط مدينة نيوم المدعم بالذكاء الاصطناعي والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى تركيز الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على بناء مجموعة قوية من المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال المنح الدراسية وبرامج التدريب، على تعزيز التزام المملكة بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ودمجه في مختلف القطاعات.