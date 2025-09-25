بكين .. وزير الصناعة يستعرض فرص الاستثمار التعديني بالمملكة أمام 20 شركة صينية

واستعرض مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية؛ لتعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تتيحها الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية أمام شركات التعدين الصينية، خاصة مع بيئة الاستثمار الجاذبة، وحوافزها الاستثنائية، التي نتجت عن تحسين نظام الاستثمار التعديني ليصبح من أفضل الأطر التنظيمية عالميًا.