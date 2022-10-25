"فلكية جدة": رصدنا كسوف الشمس الجزئي بالمملكة.. وسيتكرر بعد 5 سنوات

وأضاف المهندس "أبوزاهرة" أن كل مراحل كسوف الشمس الجزئي تم رصدها في مدينة جدة بنسبة (21.5%) والذي استمر لمدة ساعتين و6 دقائق، ما بين الساعة 01:32 ظهرًا والساعة 03:38 عصرًا، علمًا بأن السماء لم تكن صافية أبدًا، وهو ما أثّر على جودة الصور الملتقطة لذلك خضعت للتحسين لإخراجها بأفضل حال.