"فلكية جدة": رصدنا كسوف الشمس الجزئي بالمملكة.. وسيتكرر بعد 5 سنوات

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن مناطق المملكة شهدت، اليوم، الكسوف الشمس الثاني والأخير هذا العام، بالتزامن مع وصول القمر لمنزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر.
وأضاف المهندس "أبوزاهرة" أن كل مراحل كسوف الشمس الجزئي تم رصدها في مدينة جدة بنسبة (21.5%) والذي استمر لمدة ساعتين و6 دقائق، ما بين الساعة 01:32 ظهرًا والساعة 03:38 عصرًا، علمًا بأن السماء لم تكن صافية أبدًا، وهو ما أثّر على جودة الصور الملتقطة لذلك خضعت للتحسين لإخراجها بأفضل حال.
وأشار "أبوزاهرة" إلى أن هذه كانت الفرصة الأخيرة لرؤية كسوف الشمس، فهو لن يتكرر محليًا إلا بعد خمس سنوات، حيث ستشهد سماء السعودية وعدة دول عربية كسوفًا كليًا للشمس مطلع أغسطس 2027.
يُذكر أنه سيتبع كسوف الشمس الجزئي بعد أسبوعين في 8 نوفمبر 2022، خسوف كلي للقمر سيشاهد من الساحل الغربي للولايات المتحدة مع أستراليا وجنوب شرق آسيا، لكنه لن يكون مُشاهَدًا في الوطن العربي.