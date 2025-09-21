مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض : (الموحّد) بمناسبة اليوم الوطني 95

وبين ابن معمر أن من أعظم الأمور التي تحققت في هذه البقعة من العالم، ارتباطنا بقيمنا وهويتنا ومورثنا الأصيل، فالملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- موجود في كل بيت وكل مدينة وكل قرية، وما زال نداء التوحيد والوحدة باقٍ في نفوس المواطنين جيلًا بعد جيل، فهو ليس احتفاءً سنويًا بل شموخًا واعتزازًا نستلهمُ منه قصّةَ وطنٍ ظلّ عظيمًا في كل مراحله التاريخية ولذلك نحن في المكتبة نتشرف أن لدينا واجبات عظيمة، تجاه التأسيس والوحدة والمعرفة، ومن هنا كان توجه المكتبة الكبير يتمثل في العناية باسم الملك عبدالعزيز ومسيرته وتاريخه، حيث خصصت المكتبة قاعة بحثية هي قاعة الملك عبدالعزيز، كما أعدت قاعدة بيانات الملك عبدالعزيز، فيما أصدرت مجموعة من الكتب والدراسات التي يضمها المعرض.