ولي العهد أعاد إحياءها.. "جدة التاريخية" عنوان التاريخ والأصالة السعودية

كما يقوم البرنامج بتطوير المجال المعيشي في منطقة جدة التاريخية؛ لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا لرواد الأعمال، وكذلك الاستفادة من بعض المباني بعد إعادة تأهيلها في استخدامات متنوعة. وكمثال على ذلك، فقد تم تخصيص اثنين منها لتكون مقرًّا لهيئة الأزياء، وهيئة فنون الطهي.