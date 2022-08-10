مؤسسة عالمية للسلام تمنح وزير "الإسلامية" درع قائد وصانع سلام في 2022

جاء ذلك خلال مراسم الاستقبال التي تمّت في مكتبه بجدة اليوم لممثل الوحدِة المُستشار محمد الملكاوي، وبحضور مساعد رئيس الوحدة السيدة بيان حسناتو، ومديرة العلاقات العامة السيدة مجد دلقموني، ورئيسة الجمعية الشريك للوحدة ورئيسة جمعية أرض العز للثقافة والتراث آمنة الملكاوي، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، وحضور ممثلي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام.