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مؤسسة عالمية للسلام تمنح وزير "الإسلامية" درع قائد وصانع سلام في 2022

"آل الشيخ": التكريم مسؤولية كبيرة من أجل استمرار العمل الجادّ لتحقيق الأهداف المنشودة
مؤسسة عالمية للسلام تمنح وزير "الإسلامية" درع قائد وصانع سلام في 2022
عبدالله العنزي
عبدالله العنزي

منحت وحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط التابعة لمؤسسة العالم في أمريكا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ درع قائد وصانع سلام عام 2022م، كأول شخصية إسلامية تمنحها الوحدة بإجماع نظير جهوده في إيضاح صورة الإسلام الحقيقية ونشر التسامح والسلام والتصدي لخطابات الكراهية والجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال مراسم الاستقبال التي تمّت في مكتبه بجدة اليوم لممثل الوحدِة المُستشار محمد الملكاوي، وبحضور مساعد رئيس الوحدة السيدة بيان حسناتو، ومديرة العلاقات العامة السيدة مجد دلقموني، ورئيسة الجمعية الشريك للوحدة ورئيسة جمعية أرض العز للثقافة والتراث آمنة الملكاوي، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، وحضور ممثلي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام.

وخلال الاستقبال وصف الوزير آل الشيخ هذا التكريم بالمسؤولية الكبيرة من أجل استمرار العمل الجاد والمستمر في ترسيخ مبادئ الوسطية ونشر التسامح والتصدّي للفهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة.

وبيّن آل الشيخ أن التكريم يعدّ تتويجًا لجهود القيادة الرشيدة التي وفّرت كل السبل والإمكانيات للقيام بالواجب نحو نشر مفاهيم ومبادئ الإسلام الوسطي المتسامح، والقيام بالواجب للتصدّي لكل من يحاول الإساءة للإسلام وتغيير رسالته التي جاءت لنشر السلام والرحمة بين البشر.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
وحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط
درع قائد وصانع سلام عام 2022

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