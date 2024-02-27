منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر يهنئان المملكة لوصولها إلى أكثر من 100 مليون سائح في 2023

وأشار "الخطيب" إلى أن هذه النتائج التي تحققت في العام الماضي، كان وراءها توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برفع المستهدف إلى 150 مليون سائح سنويًّا من الداخل والخارج بحلول عام 2030، وهذا الأمر سوف يسهم بما نسبته 10% من الناتج المحلي، ويسهم في توفير مليون وظيفة جديدة في القطاع خلال عام 2030.