شركة نيسان العربية السعودية تحتفي بموزعي قطع الغيار المعتمدين

وبهذه المناسبة، أعرب المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية أديب تقي الدين عن امتنانه العميق وتقديره لجهود الشركاء الذين ساهموا في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع وأكّد: "نفخر في نيسان العربية السعودية بشركائنا من موزعي قطع غيار سيارات نيسان الأصلية في أسواق الجملة، الذين بتفانيهم ودعمهم يؤكدون على نجاح نيسان في خدمة العملاء التي يقدمونها، وبفضل جهودنا المشتركة أصبحت نيسان علامة تجارية رائدة في مجال السيارات في المملكة. وأردف قائلاً: إننا نعلم أن السنة الماضية كانت مليئة بالإنجازات وتحقيق الأهداف، إلى جانب كونها سنة تحديات متنوعة، حيث بدأ فيها العالم بالتعافي من ارتباك سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19". وأضاف: "ولحرصنا على عملائنا وجودة خدماتنا، قمنا خلال العام الماضي بتدشين 15 فرعا جديدا لخدمات ما بعد البيع، مما يعكس التزامنا بتقديم الدعم والخدمة في الوقت والمكان المناسبين لعملائنا".