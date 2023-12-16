المستشفى العسكري بالجنوب ينجح في إجراء عمليتَيْن نادرتَيْن لترقيع وإصلاح الصمام الميترالي بالقلب

وعن مراحل وتفاصيل العملية أوضح الدكتور اليوسف أن المرحلة الأولى هي اختراق الحجاب الحاجز بين الأذينين، وذلك باستعمال إبرة معدة لهذا الغرض، ثم العبور من الأذين الأيمن إلى الأيسر. والمرحلة الثانية يتم خلالها وضع سلك معدني في الأذين الأيسر، وتمرير جهاز إصلاح الصمام الميترالي عليه. والمرحلة الثالثة يتم من خلالها العبور بالجهاز بعد فتحه إلى البطين الأيسر، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الرابعة التي يتم من خلالها التقاط شرفتي الصمام الميترالي بين ذراعي الجهاز لتثبيت شرفتي الصمام معًا عموديًّا في المنتصف، وتسمى بالمشبك. وتختتم العملية بالمرحلة الخامسة التي يتم من خلالها التأكد من فاعلية الالتقاط في علاج الارتجاع قبل التثبيت النهائي للمشبك وإزالة الجهاز بعد استخدامه.