"المركز الوطني" يصدر دليلين نوعيين لدعم الصحة النفسية في المدارس

وأوضح المركز أن إعداد الأدلة الإرشادية يأتي ضمن اختصاصاته الرئيسة، مبينًا أن الهدف من الإصدارين هو رفع مستوى الوعي بالمشكلات النفسية في المدارس، وتزويد الكوادر التعليمية بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة، إلى جانب توفير إستراتيجيات عملية للإرشاد النفسي والإحالة إلى الجهات المختصة عند الحاجة.