"المركز الوطني" يصدر دليلين نوعيين لدعم الصحة النفسية في المدارس

أصدر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية دليلين نوعيين يهدفان إلى تعزيز الصحة النفسية في البيئة المدرسية، هما: مجلة الصحة النفسية المدرسية والدليل الإرشادي للتعامل مع مشكلات الصحة النفسية في البيئة المدرسية.
وأوضح المركز أن إعداد الأدلة الإرشادية يأتي ضمن اختصاصاته الرئيسة، مبينًا أن الهدف من الإصدارين هو رفع مستوى الوعي بالمشكلات النفسية في المدارس، وتزويد الكوادر التعليمية بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة، إلى جانب توفير إستراتيجيات عملية للإرشاد النفسي والإحالة إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
وتُعد مجلة الصحة النفسية المدرسية منصة تثقيفية تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي والسلوك الاجتماعي، فيما يمثل الدليل الإرشادي مرجعًا عمليًا للمعلمين والمرشدين التربويين، متضمنًا معايير علمية وإستراتيجيات وقائية وعلاجية على عدة مستويات.
وأكّد المركز أن هذه الإصدارات تتماشى مع التوجهات العالمية التي تعكسها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة تعليمية آمنة وصحية، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على النشر بل يشمل تفعيل محتوى الأدلة عبر البرامج التدريبية وورش العمل بالتعاون مع وزارة التعليم.