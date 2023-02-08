في حفل برعاية "هكتار".. عبدالمجيد عبدالله يبدع في ليلة من ليالي حفلات ليب 23

الجدير بالذكر بأن تطبيق "هكتار" أحدث تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثرها تنافسية على الإطلاق وبشراكة سعودية صينية، وأعلن عنه في اليوم الأول للمؤتمر و"هكتار" يجمع العديد من المزايا التي تعزز مستوى تنافسيته مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المهمة الأخرى، ويحتوي على مزايا أغلب التطبيقات الموجودة في مجالات البث، ونشر الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التحريرية، ومشاهدة المحتوى بأشكاله المتعددة ونشره على الخريطة، إضافة إلى تقديم الدعم والهدايا لصانعي المحتوى، وإتاحة مساحات صوتية ومرئية، وتوفر مكاناً يحوي الأحداث الجديدة والمتداولة، والحملات المبتكرة، والفيديوهات الحصرية، والاقتراب من العديد من المشاهير المؤثرين والمبدعين، ما يجعل منه مُنافساً مُحتملاً لأهم التطبيقات الموجودة في عالم اليوم.