في حفل برعاية "هكتار".. عبدالمجيد عبدالله يبدع في ليلة من ليالي حفلات ليب 23

شهد مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي يوم أمس الثلاثاء حفل الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله ضمن فعاليات مؤتمر ليب 23 الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من ٦ إلى ٩ فبراير وكان الحفل برعاية "هكتار".
وقد بدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بقيادة المايسترو وليد فايد وقد قدم الفنان عبدالمجيد عبدالله مجموعة من أغنياته منها روحي تحبك وحن الغريب ورهيب وفزي له وأنت منت إنسان أكثر وأحرقني القيد وغيرها من الأغاني.
وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الحضور مع الفقرات الغنائية التي قدمها الفنان عبدالمجيد عبدالله وكانت ليلة عن ألف ليلة وليلة من ليالي ليب 23.
الجدير بالذكر بأن تطبيق "هكتار" أحدث تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثرها تنافسية على الإطلاق وبشراكة سعودية صينية، وأعلن عنه في اليوم الأول للمؤتمر و"هكتار" يجمع العديد من المزايا التي تعزز مستوى تنافسيته مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المهمة الأخرى، ويحتوي على مزايا أغلب التطبيقات الموجودة في مجالات البث، ونشر الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التحريرية، ومشاهدة المحتوى بأشكاله المتعددة ونشره على الخريطة، إضافة إلى تقديم الدعم والهدايا لصانعي المحتوى، وإتاحة مساحات صوتية ومرئية، وتوفر مكاناً يحوي الأحداث الجديدة والمتداولة، والحملات المبتكرة، والفيديوهات الحصرية، والاقتراب من العديد من المشاهير المؤثرين والمبدعين، ما يجعل منه مُنافساً مُحتملاً لأهم التطبيقات الموجودة في عالم اليوم.