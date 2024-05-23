محليات
تبوك.. ضبط مواطن رعى 200 رأس أغنام بمحمية الملك سلمان الملكية
حثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية
ضبطت القواتُ الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي "200" رأس من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.
وأكّدت أن عقوبة رعي الأغنام غرامة "200" ريال لكل رأس.
وأوضحت أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثّةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.