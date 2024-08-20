شاهد.. جمال جازان يبهر عشاق الطبيعة و مرتادو البراري والجبال

أبدى عشاق الطبيعة ومطاردو الظواهر الطبيعية، ومحبو تسلق الجبال وارتياد المناطق البرية، والمتنزهون في جبال وبراري ووديان منطقة جازان، دهشة لما تشهده المنطقة من صيف مطير، وأجواء ساحرة، وجمال طبيعي، في ظل افتراش الأزهار والمسطحات الخضراء والمساحات العشبية التي غطت المناطق الجبلية كافة والسهول البرية.
وحظيت تلك المواقع من غابات وحقول ووديان غناء بتوافد الأهالي والزوار لقضاء أوقات ماتعة في المناطق البرية والجبلية لمشاهدة الطبيعة الخلابة والتنزه والتقاط الصور لها وتداولها على نطاق واسع في شبكات الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وظهرت المشاهد الأخاذة والأجواء الساحرة والطبيعة الخلابة وهي تكتسي بردة خضراء مطرزة بألوان متنوعة من الأزهار والنباتات العطرية الفواحة ما يضفي على الجمال جمال.