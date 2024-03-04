مطلعًا على أبرز المبادرات الرقمية.. "الراجحي" يتفقد خدمات "الموارد البشرية" في مؤتمر "ليب 24"

ويقدم الجناح للزوار وعلى مدى أربعة أيام مجموعة من المبادرات والخدمات النوعية مثل مبادرة تطوع بخبرتك, وبرنامج وعد, والاعتماد المهني, والثقافة العمالية, بالإضافة إلى خدمة مواءمة, وخدمات منصة مسار للقطاع العام, والفرص التنموية في مجال المسؤولية الاجتماعية, إضافةً إلى ما عملت عليه الوزارة من توظيف للتقنيات الناشئة، مثل تقنية الواقع الافتراضي في التدريب ومراكز الرعاية الاجتماعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في إجراء المقابلات الشخصية, حيث تستهدف تقديم هذا المحور بطريقة تفاعلية لزوار الجناح، بالإضافة إلى أبرز المشروعات المشتركة بين الوزارة وهيئة الحكومة الرقمية، كذلك أبرز المنجزات التي تم تحقيقها في إطار التميز المؤسسي.