مطلعًا على أبرز المبادرات الرقمية.. "الراجحي" يتفقد خدمات "الموارد البشرية" في مؤتمر "ليب 24"

تفقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشارك في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 2024"، الذي انطلقت فعالياته هذا اليوم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويستمر أربعة أيام.
وتجول الراجحي، يرافقه محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان, ومساعد الوزير للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل الغامدي، ووكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين في أروقة الجناح, واطلّع على أبرز المنجزات والبرامج والمبادرات الرقمية, بالإضافة إلى أحدث الحلول الذكية والأساليب الرقمية الحديثة التي تنتهجها الوزارة لتحسين تجارب المستفيدين.
ويركز جناح الوزارة المشارك في "ليب" لهذا العام على إبراز أثر التحول الرقمي لقطاعات الوزارة التي تشمل: "العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية، والخدمات المشتركة", بالإضافة إلى المبادرات والبرامج والإنجازات خلال عام 2023.
ويقدم الجناح للزوار وعلى مدى أربعة أيام مجموعة من المبادرات والخدمات النوعية مثل مبادرة تطوع بخبرتك, وبرنامج وعد, والاعتماد المهني, والثقافة العمالية, بالإضافة إلى خدمة مواءمة, وخدمات منصة مسار للقطاع العام, والفرص التنموية في مجال المسؤولية الاجتماعية, إضافةً إلى ما عملت عليه الوزارة من توظيف للتقنيات الناشئة، مثل تقنية الواقع الافتراضي في التدريب ومراكز الرعاية الاجتماعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في إجراء المقابلات الشخصية, حيث تستهدف تقديم هذا المحور بطريقة تفاعلية لزوار الجناح، بالإضافة إلى أبرز المشروعات المشتركة بين الوزارة وهيئة الحكومة الرقمية، كذلك أبرز المنجزات التي تم تحقيقها في إطار التميز المؤسسي.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المشاركة في أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر "ليب" إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وتعزيز التجربة الرقمية للمستفيدين من خدماتها والارتقاء نحو بيئة عمل رقمية محفزة وحاضنة للإبداع والابتكار.