"الصحة" تعلن:‫ لم تُسجَّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي

أعلنت وزارة الصحة أنها لم تُسجِّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخرًا، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة، منهم 69 مواطنًا و6 مقيمين.