ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني

حضر اللقاء: الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.