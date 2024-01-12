"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: شبورة مائية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والباحة والشرقية والشمالية والجوف).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة عسير لشبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.