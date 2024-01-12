"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: شبورة مائية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة عسير لشبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.