غدًا بدء الاختبارات بالمجمعة.. و"الملحم" يوجّه رسائل للطلاب وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم

كما قدم رسالة للمعلمين والمعلمات مشيدًا بدورهم مبينًا أنهم أساس عملية التغيير والتطوير، وقال: "آمل أن يستمر تميّزهم وإبداعهم كما عهدناه منهم، واتطلع المزيد من البذل حتى إنهاء العمل وإتمامه".