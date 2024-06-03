غدًا بدء الاختبارات بالمجمعة.. و"الملحم" يوجّه رسائل للطلاب وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم

تبدأ مدارس إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوم غدٍ الثلاثاء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ.
ووجّه مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم رسالة لمديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور ولأبنائه الطلاب وبناته الطالبات؛ بمناسبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 1445هـ ، إذ قدم الشكر لمديري ومديرات المدارس على جهودهم في الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1445هـ وتهيئة البيئة التعليمية لاستقبال أبنائنا الطلبة.
كما قدم رسالة للمعلمين والمعلمات مشيدًا بدورهم مبينًا أنهم أساس عملية التغيير والتطوير، وقال: "آمل أن يستمر تميّزهم وإبداعهم كما عهدناه منهم، واتطلع المزيد من البذل حتى إنهاء العمل وإتمامه".
ووجّه مدير التعليم رسالة أخرى لأولياء الأمور "شركاء النجاح" مؤكدًا أن المتابعة والاهتمام بأبنائهم وبناتهم وتهيئة الأجواء النفسية تُساعدهم على التفوق والنجاح؛ لافتًا إلى ضرورة متابعة مواعيد خروجهم من المدرسة إلى المنزل حرصًا على سلامتهم والمُحافظة على سلوكياتهم وأخلاقهم.
وواصل "الملحم" رسالته الأبوية لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، حيث قال: أنتم أمل الوطن وسواعد البناء لمجده، وتحقيق أهدافه، ورؤيته الطموحة 2030 فاهتمامكم ومثابرتكم تعزز دوركم في عملية البناء والتقدم لوطننا الغالي.
من جانب آخر أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد بن علي المطيري أن مدارس تعليم أنهت جميع الاستعدادات لتأدية الطلبة اختباراتهم بكل يسر وسهولة، وقد خصصت الإدارة هواتف إرشادية للتهيئة النفسية للطلبة للاختبارات وتقديم الاستشارات لهم، كما تم تقديم النصائح والتوجيهات للطلبة عبر المنصات الإعلامية للإدارة المعتمدة.