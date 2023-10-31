"هواوي" تطلق ساعة WATCH GT4 بلونَيْن جديدَيْن في السعودية

باستثناء التصميمات الأكثر إثارة، يظل كل شيء آخر حول هذه الساعات الذكية المتميزة كما هو مثل نسخ WATCH GT 4 الأخرى؛ لذلك تحصل على جميع الميزات الرائعة التي تحبها في WATCH GT 4، بما في ذلك عمر البطارية الاستثنائي الذي يصل إلى 14 يومًا في 46 ملم، وحتى 7 أيام في 41 ملم.