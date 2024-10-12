طقس السبت.. "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة على هذه المناطق وضبابٌ على الأجزاء الساحلية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعديّة المتوسطة إلى غزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول؛ المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتَي الشرقية وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 08-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.