"البسام": الأحساء تشرفت بصناعة كسوة الكعبة لأول مرة عام 1221هـ

وقال الدكتور البسام: في عهد الدولة السعودية الأولى عندما تم توحيد مكة المكرمة تحت الحكم السعودي في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز؛ أمر الإمام سعود بصناعة الكسوة في الدولة؛ فتم حياكتها، ففي حج سنة 1221هـ ولأول مرة في عهد الدولة السعودية الأولى كُسيت الكعبة المشرفة بكسوة من القز الأحمر الفاخر، ثم بعد ذلك أصبحت تُكسى بالديباج والقيلان الأسود، وكسوة بابها كانت من الحرير المطرز بالذهب والفضة، وكان الإمام سعود في كل سنة يحج فيها يكسو الكعبة المشرفة بكسوة جديدة.