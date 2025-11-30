سيارة وجوائز نقدية في أول مشاركة لـ"صحصح" بعروض الجمعة البيضاء

يشارك تطبيق "صحصح" للمرة الأولى في موسم عروض الجمعة البيضاء، عبر حملة "Blue Super Cash" التي ينفذها خلال شهر نوفمبر، متضمنة فعالية ترويجية في النخيل مول بالرياض تقوم على مضاعفة نسب الاسترداد النقدي (كاش باك) في عدد من المتاجر المشاركة لتصل إلى 20% طوال الشهر الجاري.
ويحضر الفعالية مؤسسوا التطبيق وفريق عمل شركة صحصح لتقنية المعلومات، إلى جانب مجموعة من المشاهير والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حدث تفاعلي مخصص لمستخدمي التطبيق وزوار المجمع التجاري.
وتستعد "صحصح" لاختتام الحملة اليوم بإجراء سحب على سيارة زرقاء من طرازJetour T2 2025، بحضور ممثل غرفة الشرقية، إضافةً إلى ثمانية أجهزة آيفون وكاش باك تتراوح قيمتها بين 10 و500 ريال، تم تخصيصها للفائزين من الحضور داخل النخيل مول خلال أيام الفعالية.
وبالتوازي، نظمت حسابات "صحصح" على شبكات التواصل الاجتماعي سحوبات إضافية تشمل جوائز أخرى من بينها جهازي آيفون إضافيين وقسائم كاش باك بالقيم نفسها المعتمدة في الفعالية الرئيسية.
واستُلهم اسم الحملة «Blue Super Cash» من موسم الجمعة البيضاء ومن الهوية البصرية الزرقاء للتطبيق، فيما وصف القائمون عليها الحملة بأنها الأكبر منذ تأسيس "صحصح" نظراً لمضاعفة الكاش باك المستمرة حتى نهاية شهر نوفمبر.
ويُعد "صحصح" من التطبيقات السعودية المتخصصة في توفير أكواد الخصم لمئات المتاجر الإلكترونية في السعودية ودول الخليج، كما يقدم عروض كاش باك على مجموعة من المتاجر العالمية من بينها: أمازون، علي إكسبريس، فارفيتش، شي إن، بوتيكات، ويجو وغيرها.