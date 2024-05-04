"سلطان بن سلمان": بدر بن عبدالمحسن ترك إرثًا ثقافيًّا وطنيًّا لا يمكن أن يُمحى

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز: "عاصرت الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في أجمل أوقات حياته، وكانت من أجمل اللحظات، وقد أسعد الناسَ بأعماله الشعرية والثقافية، وخلَق رابطًا اشترك فيه جميع أبناء الوطن من خلال أعماله الخالدة، وذكّرهم بعشق وطنهم الجميل ليتفانوا من أجله، وخلق فضاء ثقافيًّا تَفَرد فيه وكان جزءًا من ملحمة بناء الثقافة الحديثة في المملكة".