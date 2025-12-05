"الأمن البيئي" يضبط 3 مخالفات بيئية تشمل رعي الإبل والصيد الجائر وإشعال النار في المحميات

وفي منطقة المدينة المنورة، تمكنت الدوريات الميدانية من القبض على المواطن نايف محمد عايد المطيري، بعد ارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، حيث ضُبط بحوزته بندقية هوائية، و(13) ذخيرة، إضافة إلى (29) كائنًا فطريًا مصيدًا. وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.