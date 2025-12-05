"الأمن البيئي" يضبط 3 مخالفات بيئية تشمل رعي الإبل والصيد الجائر وإشعال النار في المحميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددًا من المخالفات البيئية في عدة مناطق ومحميات بالمملكة، تنوعت بين الرعي غير النظامي، وإشعال النار في مواقع محظورة، والصيد دون ترخيص.
وفي التفاصيل، ضبطت القوات مواطنًا ارتكب مخالفة رعي (28) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تبلغ (500) ريال لكل متن.
كما تم ضبط مواطن مخالف في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها، مخالفًا تعليمات وإرشادات حماية الغطاء النباتي. وبيّنت القوات أن العقوبة تصل إلى (3,000) ريال، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات في الغابات والمتنزهات الوطنية.
وفي منطقة المدينة المنورة، تمكنت الدوريات الميدانية من القبض على المواطن نايف محمد عايد المطيري، بعد ارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، حيث ضُبط بحوزته بندقية هوائية، و(13) ذخيرة، إضافة إلى (29) كائنًا فطريًا مصيدًا. وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وأشارت القوات إلى أن عقوبة الصيد دون ترخيص تبلغ (10,000) ريال، فيما تصل غرامة الصيد في المواقع المحظورة إلى (5,000) ريال، وصيد طائر الجرجس دون ترخيص إلى (2,000) ريال.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر (999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ.