"الاعتماد السعودي" يعلن عن حزمة برامج تدريبية للربع الثالث والرابع من العام الجاري 2023م

أعلن المركز السعودي للاعتماد عن تقديم حزمة من البرامج التدريبية في مجالات اعتماد المختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، وذلك خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي 2023م. ويسعى الاعتماد السعودي إلى إكساب المقيّمين والخبراء والمختصين مجموعة من المعارف التخصصية والمهارات والتقنيات والأدوات اللازمة للتوافق مع المتطلبات حسب المواصفات القياسية الدولية لكل مجال من مجالات اعتماده.