"الاعتماد السعودي" يعلن عن حزمة برامج تدريبية للربع الثالث والرابع من العام الجاري 2023م

أعلن المركز السعودي للاعتماد عن تقديم حزمة من البرامج التدريبية في مجالات اعتماد المختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، وذلك خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي 2023م. ويسعى الاعتماد السعودي إلى إكساب المقيّمين والخبراء والمختصين مجموعة من المعارف التخصصية والمهارات والتقنيات والأدوات اللازمة للتوافق مع المتطلبات حسب المواصفات القياسية الدولية لكل مجال من مجالات اعتماده.
وتتنوع برامج الاعتماد السعودي التدريبية لتشمل مواصفات قياسية دولية في مجالات إدارة المخاطر(ISO 31000:2018)، واعتماد جهات التفتيش (ISO/IEC 17020:2012)، واعتماد مختبرات الفحص والمعايرة (ISO/IEC 17025:2017)، واعتماد المختبرات الطبية (ISO/IEC 15189:2022)، إضافةً إلى برنامج متخصص لشرح المنهجية العامة لتقييم ارتياب القياس في مختبرات الفحص والمعايرة، وآخر لشرح مبادئ وتطبيقات إرشادات التدقيق على أنظمة الإدارة وفق المواصفة القياسية الدولية (ISO 19011:2018).
الجدير بالذكر أن تطوير القدرات يعد أحد الركائز الاستراتيجية للمركز، حيث يعمل على رفع مستوى القدرات الفنية في مجالات الاعتماد والجودة من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة لتطوير مستوى المقيّمين والخبراء والممارسين مما يسهم في رفع البنية التحتية للجودة في المملكة.
للاطلاع على تفاصيل البرامج التدريبية والتسجيل انقر على الرابط: (https://bit.ly/3qr1VEc)