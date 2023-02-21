أمين "آركو" يفتتح مركز "ديمة التويجري" للاستعداد للكوارث في السودان

افتتح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري مركز "ديمة" للاستعداد للكوارث في جمعية الهلال الأحمر السوداني، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم السفير علي بن حسن جعفر ، ورئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني الدكتور خليل سربل، وأمين عام الجمعية عايدة السيد، وعددٍ من ممثلي الصليب الأحمر السويدي، والصليب الأحمر الإيطالي، والصليب الأحمر الإسباني، والهلال الأحمر التركي.
وتفصيلاً، قال "التويجري": هذا المركز تم إنشاؤه لروح الفقيدة ديمة صالح التويجري ــ يرحمها الله ــ ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتها ويتغمدها بواسع رحمته ومغفرته؛ ونتطلع إلى أن تكون لهذا المركز فعاليّاته الكبيرة في تخفيف حدة الكوارث الإنسانية وتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عنها.
ومن جهة ثانية، أعرب رئيس الهلال الأحمر السوداني الدكتور خليل سربل؛ عن شكره لأمين عام المنظمة العربية على ما تبذله "آركو" من جهود كبيرة في خدمة الإنسانية في المنطقة العربية؛ كما شكره على افتتاح مركز ديمة للاستعداد للكوارث في الجمعية؛ وقال: نسأل الله أن يتغمد الابنة ديمة صالح التويجري بواسع رحمته ومغفرته؛ وأن يجعل هذا المركز في ميزان حسناتها.
وأضاف "سربل": ستكون لهذا المركز أهمية كبيرة في تطوير العمل بالمنطقة في مجال التنبؤ بالكوارث مبكرًا والاستعداد لها قبل حدوثها من أجل تخفيفها؛ وتعزيز الاستجابة للمتضررين من الأزمات والكوارث.
ومن جهة أخرى أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير علي بن حسن جعفر مأدبة عشاء على شرف الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ بمناسبة زيارته للسودان بحضور رئيس الجمعية الدكتور خليل سربل والسفير عصام متولي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية وعددٍ من المسؤولين.