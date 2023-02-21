أمين "آركو" يفتتح مركز "ديمة التويجري" للاستعداد للكوارث في السودان

افتتح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري مركز "ديمة" للاستعداد للكوارث في جمعية الهلال الأحمر السوداني، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم السفير علي بن حسن جعفر ، ورئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني الدكتور خليل سربل، وأمين عام الجمعية عايدة السيد، وعددٍ من ممثلي الصليب الأحمر السويدي، والصليب الأحمر الإيطالي، والصليب الأحمر الإسباني، والهلال الأحمر التركي.