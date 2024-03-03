"مصادر الجزيرة" تتأهل لنظام إدارة المخاطر ISO 31000

وبرز إدراك الشركة تمامًا بأن حالة عدم اليقين والاضطراب ستكون موجودة دائمًا، وأن احتمالية المخاطر قائمة، في استعدادها لهذا الواقع، ولأنه لا يمكن لأحد التنبؤ بطبيعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أي شركة أو مؤسسة كبيرة من الأمور التي قد تؤثر على أدائها وعملائها وأصولها وموظفيها ومورديها، لذلك تعمل الشركة دائمًا على التحكم في استجابتها والعمل بسرعة عند الحاجة.