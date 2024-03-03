"مصادر الجزيرة" تتأهل لنظام إدارة المخاطر ISO 31000

تأهلت شركة مصادر الجزيرة التجارية للحصول على شهادة المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في مجال نظام إدارة مخاطر المؤسسات ISO 31000، مما زاد من ثقة العملاء والموردين والجهات ذات العلاقة بالشركة.
ونتج ذلك عن مواصلة الشركة المتخصصة في تجارة الجملة والتجزئة للمقطورات والصهاريج وقطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة في المملكة، لجني ثمار النجاح يومًا بعد يوم والحصول على المزيد من شهادات الآيزو للمعايير العالمية.
وبرز إدراك الشركة تمامًا بأن حالة عدم اليقين والاضطراب ستكون موجودة دائمًا، وأن احتمالية المخاطر قائمة، في استعدادها لهذا الواقع، ولأنه لا يمكن لأحد التنبؤ بطبيعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أي شركة أو مؤسسة كبيرة من الأمور التي قد تؤثر على أدائها وعملائها وأصولها وموظفيها ومورديها، لذلك تعمل الشركة دائمًا على التحكم في استجابتها والعمل بسرعة عند الحاجة.
كما تدرك إدارة الشركة أن إدارة المخاطر هي عملية تشمل جميع مراحل المنتج أو الخدمة، بدءًا من دراسات التصميم وحتى تقديمها للعملاء، ولذا اتخذت إدارة الشركة، التي يترأسها الرئيس التنفيذي السيد وائل اليوسفي، في إطار الإدارة الشاملة والحكيمة، كل الخطوات اللازمة لحمايتها وأعمالها من الأذى، وتحسين أداء الأعمال وتطويرها.
تقوم المبادئ الأساسية لهذا النظام ISO 31000 على إدارة المخاطر المحتملة للمؤسسات وضمان استمرارية أنشطتها دون أن تتأثر بتلك المخاطر، وتأكيد خطط إدارة مخاطر متكررة وثابتة للشركات، وخلق قيمة للمؤسسات والتفوق على المنافسين، وأن تكون جزءًا من نظام اتخاذ القرارات التجارية.
وللشركات التي نفذت معيار ISO 31000 العديد من المزايا، حيث تكون المخاطر محددة مسبقًا، وبالتالي يمكن تجنبها وإدارتها.