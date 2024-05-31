أمير حائل: التعليم أهم مضامير الارتقاء بالأمم ويقود للمستقبل المشرق

أكّد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أن حضوره حفل تكريم الخريجين والخريجات المتفوقين دراسياً بمدارس التعليم العام بالمنطقة للعام الدراسي 1444هـ، يأتي استمداداً لحرص القيادة على أن يكون ابن الوطن على مستوى عالٍ من التطور والأداء في كل مضمار، ولاسيما مضمار التعليم الذي يعد أهم المضامير وهو بنية كل أمة تصبوا إلى الارتقاء في فكرها وأدائها وهو أول لبنة في حياة الأمم.