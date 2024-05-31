أمير حائل: التعليم أهم مضامير الارتقاء بالأمم ويقود للمستقبل المشرق

أكّد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أن حضوره حفل تكريم الخريجين والخريجات المتفوقين دراسياً بمدارس التعليم العام بالمنطقة للعام الدراسي 1444هـ، يأتي استمداداً لحرص القيادة على أن يكون ابن الوطن على مستوى عالٍ من التطور والأداء في كل مضمار، ولاسيما مضمار التعليم الذي يعد أهم المضامير وهو بنية كل أمة تصبوا إلى الارتقاء في فكرها وأدائها وهو أول لبنة في حياة الأمم.
وقال أمير حائل: وزارة التعليم تجسّد مفاهيم التعليم ومنبع الثقافة التي ننتمي اليها، ومكونات الذات التي ينتمي لها الشخص السعودي.
وأضاف: عندنا محصلة جيدة في التعليم نرى من خلالها نافذة المستقبل المشرقة التي نسعد بها التي نتطلع أن يكون الوطن في كل مضمار مدعاة للتفوق والتطور ورقي الفكر.
وتقدّم الأمير عبدالعزيز، باسم الوطن بالشكر والتقدير إلى القيادة التي سخّرت مثل هذه المؤسسات التعليمية التي تعد الكنز الرئيس لبناء أبناء هذا الوطن وقدراته.
في سياقٍ متصلٍ، أشار حساب "تعليم حائل" على منصة X، إلى أن أمير منطقة حائل دشّن جائزة "شركة السليمي المتحدة للتفوق العلمي".