مكان يسمو ويعلو.. مشاهد روحانية للطائفين حول الكعبة المشرفة

المقطع أبرز هدوء الطواف وتناغم حركة الحشود حول الكعبة المشرفة، في مشهد يعكس روح الإيمان والسكينة التي تملأ المكان، ويجسّد التنظيم الدقيق والانسيابية العالية التي يشهدها المسجد الحرام خلال أداء المناسك.