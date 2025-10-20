مكان يسمو ويعلو.. مشاهد روحانية للطائفين حول الكعبة المشرفة

أظهرت قناة "الإخبارية" مقطعًا مرئيًا بعنوان "أطهر البقاع.. مكان يسمو ويعلو"، وثّق مشاهد روحانية مؤثرة من صحن المطاف في المسجد الحرام.
المقطع أبرز هدوء الطواف وتناغم حركة الحشود حول الكعبة المشرفة، في مشهد يعكس روح الإيمان والسكينة التي تملأ المكان، ويجسّد التنظيم الدقيق والانسيابية العالية التي يشهدها المسجد الحرام خلال أداء المناسك.
وتعمل الجهات المعنية في الحرمين الشريفين على توفير مختلف الخدمات التي تيسّر على قاصدي بيت الله الحرام أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، ضمن منظومة متكاملة تراعي راحة الزوار وسلامتهم وتوفّر لهم أجواء تعبّدية تسودها الرحمة والسكينة.