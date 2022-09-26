"الحياة الفطرية": هذه الأماكن يُحظر فيها صيد الكائنات البرية

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في مادتها الخامسة، تحدد أماكن الصيد البري، وفق ما يعلنه المركز بشكل دوري، منوهًا بالأماكن التي يُحظر فيها صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، ومنها حدود الحرمين الشريفين، وحدود المدن والقرى، وحدود الأماكن المصنفة تراثيًّا، وحدود المناطق الرطبة إلى مسافة 2 كيلومتر منها.