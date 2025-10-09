"تعليم الرياض" يختتم فعاليات الاحتفاء بيوم المعلم بمعرض لمنجزاتهم ومعلمين موهوبين

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم بإقامة معرض للمعلمين الموهوبين وحفل خطابي برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع.
وافتتح مساعد المدير العام للخدمات المهندس ماجد بن عبدالله الزهراني المعرض الذي تضمن عرضًا للأعمال والأفكار المميزة لمعلمي ومعلمات الإدارة الموهوبين، كما تم تكريم عدد من المعلمين المتميزين خلال الحفل الخطابي المصاحب.
وأوضح عبدالسلام الثميري المتحدث الرسمي للإدارة أن فعاليات الاحتفاء بيوم المعلم استمرت على مدى خمسة أيام في مدارس المنطقة، وشهدت مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات ومسؤولي الإدارة من خلال أنشطة متنوعة تعكس التقدير لدور المعلم ورسالة التعليم السامية.
وأضاف الثميري أن الخطة الاتصالية للاحتفاء بيوم المعلم تضمنت تغطيات إعلامية وحملات عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للإدارة، تأكيدًا على الدور المحوري للمعلم في تحقيق التنمية وإعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.