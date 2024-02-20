الحدث الأهم لـ2 مليار مسلم.. "وزير الإعلام": توظيف "التحول الإعلامي" لتغطية موسم الحج

كما تم تدشين معسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أول معسكر وطني في المملكة يهتمّ بتخصص مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويسعى المعسكر إلى تطوير مهارات الكوادر الإعلامية في استخدام التقنيات الحديثة، كما يسهم في زيادة الاعتمادية على الذكاء الاصطناعي في الأفكار الإعلامية المستجدة، كما يرفع من زيادة الوعي والمعرفة ويطور من القدرات المهنية الإعلامية، وذلك بما يحقق بيئة تنافسية مثمرة.